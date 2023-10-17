إلغاء قمة الأردن الرباعية على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى غزة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كانت ستستضيفها العاصمة الأردنية عمان غدا بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة إن القمة لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب خاصة بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى المعمداني بقطاع غزة.. متابعا: “قررنا عدم عقد القمة بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وواشنطن”.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بلاغ رسمي، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة الأردنية عمان غداً الأربعاء 18 أكتوبر، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.

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