بعد مجزرة غزة…وقفة ليلية بشوارع الرباط للتنديد بالحرب

2023-10-17 / 22:24
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هبة بريس_ الرباط

في هذه الأثناء، خرجت حشود المواطنين ليلا بشوارع الرباط، للتنديد بالمجزرة التي خلفت مايقارب 500 قتيل بعد قصف مستشفى بقطاع غزة.

وقد ندد المحتجون بالحرب الجارية بقطاع غزة المحاصر، رافعين الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني، فيما شوهد أطفال وهم يلتحفون علم فلسطين ويرفعونه بأيديهم.

الوقفة الاحتجاحية والتنديد الرسمي من قبل المملكة المغربية، يأتي كرد على ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن “المجزرة كبيرة”، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

هذا في الوقت الذي لم تتمكن فيه سيارات الاسعاف حتى الآن من انتشال أي ضحية، وبعض الضحايا تحولوا إلى أشلاء مبعثرة.

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