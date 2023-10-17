الرئيس المصري يدين القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى غزة

2023-10-17 / 22:19
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني وسقوط مئات الضحايا الأبرياء.

وقال السيسي: “تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، ‏لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي”.

وتابع الرئيس المصري: “مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري”.

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