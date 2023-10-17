الرئيس المصري يدين القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى غزة
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني وسقوط مئات الضحايا الأبرياء.
وقال السيسي: “تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي”.
وتابع الرئيس المصري: “مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
السيسي صيفت شي صاروخ لغزة درب إسرائيل
لا أرى أن الكلام سيفيد في شيء
اللهم انصر اخوننا المسلمين
ماذا لو اتحد العرب
هذا منكر عظيم