التصفيات المؤهلة لـ”الكان”: المنتخب المغربي ينتصر على ليبيريا بثلاثية نظيفة

هبة بريس - رياضة

حقق المنتخب الوطني المغربي انتصارا بثلاثة أهداف لصفر، على حساب ليبيريا، برسم الجولة الأخيرة المؤجلة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام بالكوت ديفوار.

وتمكن المنتخب المغربي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 47 بواسطة أمين حارث.

وفي الشوط الثاني أعلن حكم المباراة عن ضربة جزاء سجلها أيوب الكعبي في الدقيقة 60.

وقبل نهاية المباراة تمكنت العناصر الوطنية من إضافة الهدف الثالث، عن طريق أمين عدلي في الدقيقة 89.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0