الأمين العام للجامعة العربية يدين قصف مستشفى غزة ويدعو لوقف “المأساة”

هبة بريس -

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط قصف إسرائيل لمستشفى في غزة، الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، مطالبا “الغرب بوقف هذه المأساة فورا”.

وكتب أبو الغيط على منصة اكس (تويتر سابقا) “أي عقب من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا”.

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