عاجل..المغرب يدين مجـ..ـزرة مستشفى غزة

2023-10-17 / 21:46
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هبة بريس -

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تدين بشدة قصف القوات الاسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس الشريف، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن “المجزرة كبيرة”، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

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‫9 تعليقات

  8. هل اسرائيل وامريكا تعطي اهمية للادانات التي اصبحت اسطوانة مشروخة ولا احد يبالي بها. القوة والكفاح هما الذان يعرفهما الاعداء. الباقي خرافات لتنويم الناس.التاريخ سيحاسبنا ويحاسب خاصة الحكام العرب الذين اختاروا متاع الدنيا والذل. هل يمكنهم ان ينظروا الى وجوههم في المرآت?????

  9. وماذا بعد التنديد!؟ نريد قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. نطالب بطرد ممثل الكيان الحيوان. لا توجد دولة إسرائيل لذا كفوا عن ذكر هذا اللفظ ومشتقاته. أين الشرف والشجاعة !؟ لا لحل الدولتين لأنه هناك فلسطين فقد. ونادوا تلك الحشرات المقززة بإسمها المشتق من لفظ الصهيونية. يوما بعد يوم يثبتون أنمهم نازيون.
    الموت للصهاينة الأوغاد النجسون.

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