السعودية تصدر بيان إدانة بشأن مجـ….ـزرة مستشفى غزة

2023-10-17 / 21:22
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هبة بريس - متابعة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بمستشفى المعمداني في غزة.

وقالت الخارحية في بيانها: “تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين”.

وأضاف البيان: “وترفض المملكة العربية السعودية بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية”.

وأردفت الخارحية: “إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير و الانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية و يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل”.

وأكدت المملكة على “ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية”.

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‫6 تعليقات

  6. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما ذنب الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين الذين لاذنب لهم..

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