السعودية تصدر بيان إدانة بشأن مجـ….ـزرة مستشفى غزة
أصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بمستشفى المعمداني في غزة.
وقالت الخارحية في بيانها: “تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين”.
وأضاف البيان: “وترفض المملكة العربية السعودية بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية”.
وأردفت الخارحية: “إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير و الانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية و يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل”.
وأكدت المملكة على “ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية”.
15 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يجب على المغرب ان يخرج بتصريح
شيء فظيع للغاية
موقوف رجولي من السعودية
كل هذا ستندمون عليه ندما عظيما
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما ذنب الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين الذين لاذنب لهم..
يا عرب حان الوقت للتصدي أمام اسرائيل والوقوف بجانب إخواننا المدنيين في غزة، أرجوكم لا تضعوا أيديكم مكتوفة تحركوا فورا.
نتمنى جميع الدول العربية الإسلامية مساندة إخواننا في غزة الأبرياء ، وأن نقف وقفة رجولية..
موقف جميل جدا من طرف السعودية ..
نطالب من العرب بأكمله التدخل الفوري لوقف هذه الحرب الوحشية ضد غزة الذين لاذنب لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
يآرب السلامة ، اللهم احفظ اخواننا المسلمين والمسلمات في غزة يجب توقيف إطلاق النار ومراعاة الأطفال الصغار والاشخاص المسنين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحم الأطفال الصغار واجعلهم طيور الجنة يارب العالمين إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
موقف مؤثر لأطفال في غزة أين هي حقوق الطفل ؟؟؟ اللهم هذآ منكر في حقهم ..
كل ما تفعله اسرائيل ضد المدنيين يجب ان تعاقب وتتحمل مسؤوليتها ،
كلنا معك يآ فلسطين ولكن ما بيدنا حيلة! نتمنى النصر عما قريب .