رئيس الوزراء الكندي عن مـ جـ زرة مستشفى غزة: “إنه أمر فظيع وغير مقبول”

هبة بريس - وكالات

انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ما شهدته مستشفى المعمداني بقطاع غزة من قصف على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

وعلق جاستن على قصف إسرائيل لمستشفى الأهلي في غزة: إنه أمر فظيع وغير مقبول وغير قانوني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 800 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن “المجزرة كبيرة”، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

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