الغرق بالعالم
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أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

2023-10-17 / 20:59
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لفظ شاب عشريني أنفاسه غرقا، عشية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، بشاطئ أنزا شمال مدينة أكادير.

الهالك كان يشتغل بورش للبناء بمنطقة أنزا، كان قد توجه للشاطئ من أجل الاستجمام عشية اليوم رفقة زملاءه، قبل أن يشكل غرقه صدمة مرافقيه، بعد أن حاول بعضهم انقاذه دون جدوى، بعدما اجهزت عليه أمواجا عاتية، خصوصا أن تلك الامواج هي ما تستقطب هواة ” السورف ” من مغاربة واجانب .

و مباشرة بعد وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني والوقاية المدينة، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المميت.

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