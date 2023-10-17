إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

عبد الله عياش - هبة بريس

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، قام بإعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة أحمد دوهو من مهامه.

وأكدت مصادر نقابية لهبة بريس خبر إعفاء “أحمد دوهو ” من منصبه كمدير جهوي للصحة بالنيابة ومدير المستشفى الجهوي ببني ملال دون ذكر الأسباب.

وقالت مصادرنا إن خالد ايت الطالب قام بتنقيل “كمال الينصلي” المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة إلى جهة بني ملال خنيفرة لممارسة نفس المهام .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0