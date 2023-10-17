بعد مـ..ـجزرة مستشفى غزة ..الرئيس الفلسطيني يُعلن الحداد لثلاثة أيام

2023-10-17 / 20:36
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هبة بريس -

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الحداد ثلاثة أيام على “شهداء مجزرة” ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة، بحسب ما أوردت وكالة وفا.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس أعلن “الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن “المجزرة كبيرة”، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

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