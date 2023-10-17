تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي باسبانيا

هبة بريس - متابعة

كشفت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 309 ألفا و639 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 171 ألفا و982، والفنزويليون بـ 146 ألفا و126.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و686 ألفا و990 خلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 10 آلاف و462 شخصا نشطا.

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