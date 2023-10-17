تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي باسبانيا

2023-10-17 / 20:30
0
هبة بريس - متابعة

كشفت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 309 ألفا و639 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 171 ألفا و982، والفنزويليون بـ 146 ألفا و126.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و686 ألفا و990 خلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 10 آلاف و462 شخصا نشطا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

2023-10-17 / 20:59
Photo of إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

2023-10-17 / 20:42
Photo of طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي “

طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي…

2023-10-17 / 19:57
Photo of تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

2023-10-17 / 19:55
Photo of غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

2023-10-17 / 19:47
Photo of الرباط..توقيف شخص اقتحم بوابة البرلمان بسيارة أجرة

الرباط..توقيف شخص اقتحم بوابة البرلمان بسيارة أجرة

2023-10-17 / 19:32
Photo of مزور :”بفضل جيتيكس جلبنا عدة استثمارات وعقدنا شراكات مهمة” (+فيديو)

مزور :”بفضل جيتيكس جلبنا عدة استثمارات وعقدنا شراكات مهمة”…

2023-10-17 / 19:25
Photo of عمر سلطان العلماء :”يجب تكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً لظروف الدول”

عمر سلطان العلماء :”يجب تكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً…

2023-10-17 / 18:58
Photo of فاس..تأجيل قضائي في ملف ” رشوة ” المستشار البامي

فاس..تأجيل قضائي في ملف ” رشوة ” المستشار البامي

2023-10-17 / 18:54
Photo of مسؤول بالجامعة العربية: منطق القوة لا يمكن أن ينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

مسؤول بالجامعة العربية: منطق القوة لا يمكن أن ينهي…

2023-10-17 / 18:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق