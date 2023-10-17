ردا على مجـ…ـزرة مستشفى غزة.. المقاومة الفلسطينية توجه ضربات صاروخية لتل أبيب
هبة بريس - وكالات
وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية متتالية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وعدد من المناطق في إسرائيل.
كما قصفت القسام مدينة سديروت ومجمع “مفتاحيم” وتحشدات للقوات الإسرائيلية في أشكول وكفار عزة” بالصواريخ وقذائف الهاون.
واستهدفت ايضا عددا من المواقع في غلاف غزة.
وأعلنت كتائب القسام قصف تجمعا للجنود الإسرائيليين قرب مفكعيم برشقة صاروخية.
من جهتها، قالت سرايا القدس أنها قصف “تل أبيب” برشقة صاروخية “ردا على مجازر العدو بحق المدنيين” في قطاع غزة.
وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى “المعمداني” في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.
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9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
500 قتيل منكر عظيم
اللهم أرنا عجائب قدرتك فهم
على كتائب القسام أن تكثر الضرب
على المقاومة ان تززل تلابيب
اللهم انصرهم واعنهم علا بنو صهيون
اين حقوق الانسان في حرب الصهيون علا غزة حرام وكل الحرام
نسأل الله السلامة والصبر لاخواننا في غزة والنصر لهم إنشالله
يارب العالمين يامن قلة وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم اننا ندعوك ان تنصر اخواننا في فلسطين علا بنو صهيون