طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي “

2023-10-17 / 19:57
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 49 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بالمنطقة المدارية “كزناية”، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1879 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي كازا وفاس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه اقضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

2023-10-17 / 20:59
Photo of إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

2023-10-17 / 20:42
Photo of تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي باسبانيا

تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي…

2023-10-17 / 20:30
Photo of تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

2023-10-17 / 19:55
Photo of غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

2023-10-17 / 19:47
Photo of الرباط..توقيف شخص اقتحم بوابة البرلمان بسيارة أجرة

الرباط..توقيف شخص اقتحم بوابة البرلمان بسيارة أجرة

2023-10-17 / 19:32
Photo of مزور :”بفضل جيتيكس جلبنا عدة استثمارات وعقدنا شراكات مهمة” (+فيديو)

مزور :”بفضل جيتيكس جلبنا عدة استثمارات وعقدنا شراكات مهمة”…

2023-10-17 / 19:25
Photo of عمر سلطان العلماء :”يجب تكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً لظروف الدول”

عمر سلطان العلماء :”يجب تكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً…

2023-10-17 / 18:58
Photo of فاس..تأجيل قضائي في ملف ” رشوة ” المستشار البامي

فاس..تأجيل قضائي في ملف ” رشوة ” المستشار البامي

2023-10-17 / 18:54
Photo of مسؤول بالجامعة العربية: منطق القوة لا يمكن أن ينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

مسؤول بالجامعة العربية: منطق القوة لا يمكن أن ينهي…

2023-10-17 / 18:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق