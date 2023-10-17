طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي “

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 49 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بالمنطقة المدارية “كزناية”، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 1879 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي كازا وفاس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه اقضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0