تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

2023-10-17 / 19:55
4
هبة بريس -

أشرفت لجنة ملكية، اليوم الثلاثاء، على تسليم هبة ملكية لفائدة شرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية بمدينة تطوان وشرفاء ومنتسبي الولي الصالح مولاي علي بوغالب بمدينة القصر الكبير، وذلك بمناسبة الذكرى الـ25 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني ،طيب الله ثراه.

بمدينة تطوان، جرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفلين دينيين حضرهما على الخصوص عامل إقليم تطوان يونس التازي، وممثل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، وأعضاء المجلس العلمي المحلي وشخصيات مدنية ومنتخبين وعدد من مريدي الزاويتين الحراقية والريسونية.

وبضريح الولي الصالح مولاي علي بوغالب بمدينة القصر الكبير، قامت اللجنة، بحضور عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والمنتخبين، بتسليم الهبة الملكية لممثل شرفاء ومنتسبي هذا الولي الصالح.

بهذه المناسبة ، التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يطيل عمر جلالته ويسدد خطاه ويكلل أعماله بالتوفيق، خدمة لتقدم وازدهار المملكة، وبأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما ر فعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنانه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريس يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

غوتيريس يفضح انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

2023-10-17 / 23:17
Photo of طنجة..مسيرة ليلية حاشدة تنديدا بقصف القوات الاسرائيلية لمستشفى غزة

طنجة..مسيرة ليلية حاشدة تنديدا بقصف القوات الاسرائيلية لمستشفى غزة

2023-10-17 / 23:03
Photo of إلغاء قمة الأردن الرباعية على ضوء قصف مستشفى المعمدانى فى غزة

إلغاء قمة الأردن الرباعية على ضوء قصف مستشفى المعمدانى…

2023-10-17 / 22:53
Photo of بعد مجزرة غزة…وقفة ليلية بشوارع الرباط للتنديد بالحرب

بعد مجزرة غزة…وقفة ليلية بشوارع الرباط للتنديد بالحرب

2023-10-17 / 22:24
Photo of عاجل..المغرب يدين مجـ..ـزرة مستشفى غزة

عاجل..المغرب يدين مجـ..ـزرة مستشفى غزة

2023-10-17 / 21:46
Photo of أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

أكادير : غرق شاب بشاطئ أنزا

2023-10-17 / 20:59
Photo of إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

إعفاء المدير الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة

2023-10-17 / 20:42
Photo of تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي باسبانيا

تقرير ..المغاربة في صدارة الأجانب الحاصلين على الضمان الاجتماعي…

2023-10-17 / 20:30
Photo of طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي “

طنجة. تنسيق بين الأمن و”الديستي ” يطيح بمروج “قرقوبي…

2023-10-17 / 19:57
Photo of غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

غوتيريس ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

2023-10-17 / 19:47

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق