تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

2023-10-17 / 19:55
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هبة بريس -

أشرفت لجنة ملكية، اليوم الثلاثاء، على تسليم هبة ملكية لفائدة شرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية بمدينة تطوان وشرفاء ومنتسبي الولي الصالح مولاي علي بوغالب بمدينة القصر الكبير، وذلك بمناسبة الذكرى الـ25 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني ،طيب الله ثراه.

بمدينة تطوان، جرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفلين دينيين حضرهما على الخصوص عامل إقليم تطوان يونس التازي، وممثل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، وأعضاء المجلس العلمي المحلي وشخصيات مدنية ومنتخبين وعدد من مريدي الزاويتين الحراقية والريسونية.

وبضريح الولي الصالح مولاي علي بوغالب بمدينة القصر الكبير، قامت اللجنة، بحضور عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والمنتخبين، بتسليم الهبة الملكية لممثل شرفاء ومنتسبي هذا الولي الصالح.

بهذه المناسبة ، التي تميزت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تضرع الحضور إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يطيل عمر جلالته ويسدد خطاه ويكلل أعماله بالتوفيق، خدمة لتقدم وازدهار المملكة، وبأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما ر فعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جنانه.

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