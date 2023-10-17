منيب : لن أترشح لولاية ثالثة على رأس الاشتراكي الموحد

هبة بريس - الرباط

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة، للحزب الاشتراكي الموحد، أنه ليس لديها رغبة في الترشح لولاية ثالثة على رأس الاشتراكي الموحد وذلك عشية عقد الحزب لمؤتمره الوطني نهاية الاسبوع الجاري ببوزنيقة .

وأضافت منيب في ندوة صحفية نظمتها بمقر الحزب اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ان الحزب يتوفر على كفاءات بامكانها قيادة سفينة الاشتراكي الموحد مؤكدة انها ستبقى رهن اشارة مناضلي وقيادي الحزب .

وأشارت منيب أن المؤتمر الوطني الخامس الذي ستنطلق جلسته الافتتاحية مساء الجمعة على الساعة الخامسة زوالا ببوزيقة، هو سيد نفسه ليختار قيادته الجديدة.

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