الرباط..توقيف شخص اقتحم بوابة البرلمان بسيارة أجرة

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر ولاية أمن الرباط، زوال اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، من ضبط شخص في حالة غير طبيعية، يشتبه في ارتكابه لحادثة سير مع إلحاق خسائر مادية بالبوابة الخارجية للبرلمان، باستخدام سيارة أجرة مملوكة لوالدته.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، المدعومة بالمعاينات المكانية، فقد تولّى المشتبه فيه سياقة سيارة أجرة تحمل مأذونية مملوكة لوالدته، عندما انحرفت به على مستوى ساحة البريد بالرباط، متسببا في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وتشير معطيات البحث كذلك إلى أن المشتبه فيه كان في وضعية غير طبيعية، بسبب شبهة تعاطي مواد وعقاقير يجري التحقُّق من طبيعتها، كما سبق له الخضوع في عدة مناسبات للاستشفاء بمؤسسات عمومية متخصصة في الطب النفسي والعقلي.

وقد تم إخضاع السائق المتسبب في هذه الحادثة لإجراءات البحث القضائي، التي لازالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الحادثة.

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