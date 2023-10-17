مزور :”بفضل جيتيكس جلبنا عدة استثمارات وعقدنا شراكات مهمة” (+فيديو)

2023-10-17 / 19:25
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دبي: هبة بريس

كشفت غيتة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة،على خلفية تواجدها بمعرض جيتكس غلوبال في دبي، أنه يعد أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة،وهو يصنف كأفضل معرض عالمي لقادة العالم في المجال التكنولوجي.

وأكدت الوزيرة المنتدبة خلال تصريحها لجريدة هبة بريس، على خلفية فعاليات جلوبال جايتيكس بدبي، أن حضورها كان بهدف إبراز القدرات المغربية في مجال الرقمنة، و جلب المزيد من الاستثمارات و كذا التعريف بمجهودات الحكومة في هذا الصدد.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن “جيتيكس” كان له الفضل في جلب عدة مستثمرين فضلا عن عقد شراكات مهمة في مجالي التكوين و الاستثمار و كذا في التعريف بالوجهة المغربية.

وجدير بالذكر أن جيتكس أفريقيا، تعد أكبر فعالية تكنولوجية في القارة، وملتقى لعمالقة التكنولوجيا والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمبرمجين والمستثمرين والأكاديميين للتعاون وتسريع واستكشاف مشاريع جديدة.

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