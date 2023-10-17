فاس..تأجيل قضائي في ملف ” رشوة ” المستشار البامي

ع محياوي _ هبة بريس

قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس زوال اليوم تأجيل النظر في ملف نائب رئيس مقاطعة جنان الورد جواد المرحوم المنتمي لجزب البام ، الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة عن طريق الرقم الاخضر .

وجاء قرار التأجيل بعد التماس هيأة دفاعه مهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وحددت يوم 24 أكتوبر الجاري موعدا للجلسة المقبلة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة فاس قد أوقفت المستشارجواد المرحوم ونائب رئيس مقاطعة جنان الورد متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 15 ألف درهم داخل سيارة المصلحة تابعة لمقاطعة جنان الورد بورشة المقاول.

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