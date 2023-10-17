“جريمة” : سقوط المئات من القتلى في غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة

هبة بريس _ وكالات

استشهد 300 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في بيان باستشهاد “مئتين إلى 300 من النازحين الذين قصفهم الجيش الإسرائيلي في ساحة المستشفى”، في وسط قطاع غزة، مشيرة الى أن هناك “مئات (..) تحت الأنقاض”

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأونرواسقوط ما لا يقل عن 6 أشخاص وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي آلاف النازحين في مخيم للاجئين بقطاع غزة

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0