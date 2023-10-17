“جريمة” : سقوط المئات من القتلى في غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة
هبة بريس _ وكالات
استشهد 300 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء.
وأفادت الوزارة في بيان باستشهاد “مئتين إلى 300 من النازحين الذين قصفهم الجيش الإسرائيلي في ساحة المستشفى”، في وسط قطاع غزة، مشيرة الى أن هناك “مئات (..) تحت الأنقاض”
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأونرواسقوط ما لا يقل عن 6 أشخاص وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي آلاف النازحين في مخيم للاجئين بقطاع غزة
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ان لله وان اليه راجعون .. حسبنا الله ونعم الوكيل
کل ھذہ المجازر الھمجیۃ والوحڈیۃ التي یقترفھا الصھاینۃ النازیون في حق شعب اعزل یدافع عن ارضہ المحتلۃ، سببھا خذلان وتواظؤ الحکام العرب بالدرجۃ الاولی وبسبب الدعم اللامشروط للعصابات الصھیونیۃ الاجرامیۃ من طرف امریکا والغرب المنافقین والمتعطشین لسفک دماء العرب والمسلمین۔ فھم یعطون الضوء الاخضر للصھاینۃ لابادۃ شعب غزۃ المحاصر تحت دریعۃ محاربۃ الارھاب وتناسوا انھم یمارسوا ابشع ارھاب في تاریخ البشریۃ۔ المفارقۃ الغریبۃ ان کولومبیا اقدمت علی خطوۃ شجاعۃ لم یتجرا علیھا اخوان اھل غزۃ في الدین والعروبۃ۔ فقامت بطرد السفیر الصھیوني کعقاب علی جرائم کیانہ الغاصب وتصریحاتہ الاستفزازیۃ۔ نذکر ایضا موقف فنزویلا الجریئ۔ عندما نسمع من محمود عباس کلام خطیر لارضاء اسیادہ الصھاینۃ وتناسی لولا مقاومۃ البواسل لما تم احتلال ماتبقی من ارض فلسطین منذ مدۃ۔ ولا بد من رص الصفوف کمغاربۃ وطنیین وقومیین ، ندین وبشدۃ ماتلفظ بہ ھذا القائم۔باعمال الصھاینۃ بالرباط مؤخرا والذي وصف کل من یتعاطف مع حماس بانہ من غیر جنس البشر بعدما شھد الاف المغاربۃ یخرجون للشوارع لدعم شعب غزۃ۔ فالمغاربۃ الابطال یحملون القضیۃ الفلسطینیۃ في وجدانھم مثلھا مثل القضیۃ الوطنیۃ۔ فھو وحکومتہ محتلین غاشمین ومن شعب غزۃ وکل فلسطیني مقاومۃ الصھاینۃ وھو حق مشروع۔
جريمة صهيونية بدعم عربي ومباركة عربية
لا حول ولا قوة الا بالله
أنا لله وأنا اليه راجعون
مصيبة إنسانية
absolute terrorism by us administratiion and sinoist. but the cause is the bitch in arab world