“جريمة” : سقوط المئات من القتلى في غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة

2023-10-17 / 18:47
6
هبة بريس _ وكالات

استشهد 300 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في بيان باستشهاد “مئتين إلى 300 من النازحين الذين قصفهم الجيش الإسرائيلي في ساحة المستشفى”، في وسط قطاع غزة، مشيرة الى أن هناك “مئات (..) تحت الأنقاض”

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأونرواسقوط ما لا يقل عن 6 أشخاص وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي آلاف النازحين في مخيم للاجئين بقطاع غزة

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تصدر بيان إدانة بشأن مجـ….ٕـزرة مستشفى غزة

السعودية تصدر بيان إدانة بشأن مجـ….ٕـزرة مستشفى غزة

2023-10-17 / 21:22
Photo of رئيس الوزراء الكندي عن مـ جـ زرة مستشفى غزة: “إنه أمر فظيع وغير مقبول”

رئيس الوزراء الكندي عن مـ جـ زرة مستشفى غزة:…

2023-10-17 / 20:54
Photo of بعد مـ..ـجزرة مستشفى غزة ..الرئيس الفلسطيني يُعلن الحداد لثلاثة أيام

بعد مـ..ـجزرة مستشفى غزة ..الرئيس الفلسطيني يُعلن الحداد لثلاثة…

2023-10-17 / 20:36
Photo of ردا على مجـ…ـزرة مستشفى غزة.. المقاومة الفلسطينية توجه ضربات صاروخية لتل أبيب

ردا على مجـ…ـزرة مستشفى غزة.. المقاومة الفلسطينية توجه ضربات…

2023-10-17 / 20:19
Photo of فرنسا..جدل بشأن حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين وقرار قضائي مرتقب

فرنسا..جدل بشأن حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين وقرار قضائي مرتقب

2023-10-17 / 15:30
Photo of الأمم المتحدة : أمر الإجلاء الإسرائيلي لسكان غزة قد ينتهك القانون الدولي

الأمم المتحدة : أمر الإجلاء الإسرائيلي لسكان غزة قد…

2023-10-17 / 14:47
Photo of وفاة “مطلق النار” في هجوم بروكسل

وفاة “مطلق النار” في هجوم بروكسل

2023-10-17 / 13:06
Photo of إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا

إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا

2023-10-17 / 12:52
Photo of مرصد حقوقي: إسرائيل تق__تل 100 طفل يوميا في غزة

مرصد حقوقي: إسرائيل تق__تل 100 طفل يوميا في غزة

2023-10-17 / 11:54
Photo of الجيش الإسرائيلي يلقي “قنابل فوسفورية” على سهل مرجعيون جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يلقي “قنابل فوسفورية” على سهل مرجعيون جنوب…

2023-10-17 / 10:14

‫6 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ان لله وان اليه راجعون .. حسبنا الله ونعم الوكيل

  2. کل ھذہ المجازر الھمجیۃ والوحڈیۃ التي یقترفھا الصھاینۃ النازیون في حق شعب اعزل یدافع عن ارضہ المحتلۃ، سببھا خذلان وتواظؤ الحکام العرب بالدرجۃ الاولی وبسبب الدعم اللامشروط للعصابات الصھیونیۃ الاجرامیۃ من طرف امریکا والغرب المنافقین والمتعطشین لسفک دماء العرب والمسلمین۔ فھم یعطون الضوء الاخضر للصھاینۃ لابادۃ شعب غزۃ المحاصر تحت دریعۃ محاربۃ الارھاب وتناسوا انھم یمارسوا ابشع ارھاب في تاریخ البشریۃ۔ المفارقۃ الغریبۃ ان کولومبیا اقدمت علی خطوۃ شجاعۃ لم یتجرا علیھا اخوان اھل غزۃ في الدین والعروبۃ۔ فقامت بطرد السفیر الصھیوني کعقاب علی جرائم کیانہ الغاصب وتصریحاتہ الاستفزازیۃ۔ نذکر ایضا موقف فنزویلا الجریئ۔ عندما نسمع من محمود عباس کلام خطیر لارضاء اسیادہ الصھاینۃ وتناسی لولا مقاومۃ البواسل لما تم احتلال ماتبقی من ارض فلسطین منذ مدۃ۔ ولا بد من رص الصفوف کمغاربۃ وطنیین وقومیین ، ندین وبشدۃ ماتلفظ بہ ھذا القائم۔باعمال الصھاینۃ بالرباط مؤخرا والذي وصف کل من یتعاطف مع حماس بانہ من غیر جنس البشر بعدما شھد الاف المغاربۃ یخرجون للشوارع لدعم شعب غزۃ۔ فالمغاربۃ الابطال یحملون القضیۃ الفلسطینیۃ في وجدانھم مثلھا مثل القضیۃ الوطنیۃ۔ فھو وحکومتہ محتلین غاشمین ومن شعب غزۃ وکل فلسطیني مقاومۃ الصھاینۃ وھو حق مشروع۔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق