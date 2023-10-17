مجلس النواب يصدر بلاغا حول التصعيد العسكري في غزة

هبة بريس _ الرباط

أصدر مجلس النواب المغربي على خلفية الأحداث الدائرة في غزة، بلاغا أكد فيه أنه يتابع بقلق كبير تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة.

وعبر مجلس النواب عن اعتزازه بالمواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة للمغرب بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية.

ويطالب البلاغ بإنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.

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