مجلس النواب يصدر بلاغا حول التصعيد العسكري في غزة
هبة بريس _ الرباط
أصدر مجلس النواب المغربي على خلفية الأحداث الدائرة في غزة، بلاغا أكد فيه أنه يتابع بقلق كبير تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في قطاع غزة.
وعبر مجلس النواب عن اعتزازه بالمواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة للمغرب بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية.
ويطالب البلاغ بإنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.
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10 تعليقات
بلاغ دبلوماسي على مقاس برلمان يعلم كثيرون ان غالبية شاغلي كراسيه يوكلون تحرير تدخلاتهم لاقلام مأجورة!!
يا حسرتاه على ايام العز و النخوة و الشهامة حينما كانت البلاغات تتخطى الانتماء و تخرج عن الخط الرسمي ..!!
اب برلمان لا ينقل همس و صراخ الشارع هو بالاحرى مجلس مصالح ساكنين!!
بالفعل يجب إيقاف النار على غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم على الفور..
نريد تحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عنهما بكل ما لدينا ونفديها بأرواحنا..
اللهم هذآ منكر في حق المدنيين في غزة قتلهم وتشريدهم لهذا يجب على الدول العربية الإسلامية أن لا تبقى مكتوفة اليدين يجب التحرك على الفور لوقف إطلاق النار عليهم.
حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية الشعب الفلسطيني يدافع عن كرامته بكل ما لديه من قوة وهو رئيس القدس اطال الله في عمره..
يجب على الدول العربية الإسلامية أن تتدخل لوقف إطلاق النار بغزة وأن يتحدوا فيما بينهم ليبرهنوا للعالم كله أن العرب يد واحدة في السراء والشدة نتمنى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عنهما بكل ما لدينا ونفديها بأرواحنا..
في الإتحاد قوة ولكن للاسف الشديد هذآ يتطلب مجهود من طرف الدول العربية الإسلامية ووضع يدها مع إخواننا المسلمين والمسلمات في قطاع غزة بارسال لهم جيوش من كل أنحاء العالم الإسلامي، لنوقف الصهاينة عند حدهم…
القلب يتألم والعين تدمع ولن نجد سوى الدعاء لهم اللهم انصرهم نصرا مبينا وزد في قوتهم واسالك النصر عما قريب بإذن الله تعالى.
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لمساندة الشعب الفلسطيني يدافع عنها اللهم ابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبهم ..
كلنا مع فلسطين والمسجد الأقصى المبارك وقطاع غزة الأبرياء شعبا وملكا وجيشا وقيادة ..