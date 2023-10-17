المغرب يشارك في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

القسم الفني: هبة بريس

يشارك المغرب في فعاليات الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي تقام في الفترة ما بين 22-28 أكتوبر الجاري.

وتعرف دورة هذا العام مشاركة نحو 36 دولة من أنحاء العالم إلى جانب المغرب، وهي: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، وإستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام.

كما يشارك كل من سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، و لبنان، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توغو، الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب المنظمين، فقد قدم المهرجان على مدار 10 سنوات إسهامات عديدة لدعم مسيرة السينما المحلية والعربية، حتى أصبح منصة عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى الأطفال والشباب.

ويقدم “مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب” خلال فعاليات دورته العاشرة، 81 فيلماً تتضمن عروضاً سينمائيةً من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويستضيف المهرجان إلى جانب نخبة من الفنانين والمخرجين الإماراتيين والعالميين، متحدثين متخصصين في مجال الفن السابع يقدمون 8 جلسات حوارية تناقش قضايا صناعة السينما الموجهة للأطفال والشباب.

ويشارك في المهرجان 15 مخرجًا وخبيرًا سينمائيًا ليتولوا مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن:”أفلام من صنع الطلبة”، وفئة “أفلام خليجية قصيرة”، وفئة “أفلام روائية قصيرة”، وفئة “أفلام الرسوم المتحركة”، وفئة “أفلام الرسوم المتحركة الطويلة”، وفئة “أفلام روائية طويلة”.

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