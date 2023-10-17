استنفار أمني بعد إقتحام سيارة أجرة بوابة البرلمان بالرباط

2023-10-17 / 18:08
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هبة بريس _ الرباط

علم ان محاولة اقتحام سيارة أجرة لبوابة البرلمان قد خلف حالة استنفار أمني بمحيط مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع أنه فور وقوع الحادث عرهت على وجه السرعة مختلف الأجهزة الأمنية بشارع محمد الخامس، وجرى توقيف سائق سيارة الأجرة

ومن أجل الوصول إلى معطيات دقيقة تم اقتياد سائق سيارة الأجرة إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معه بغية الوصول إلى اسباب الحادث الذي وصف بالنادر

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‫5 تعليقات

  2. بالتاكيد له اسبابه لي اقتحامه هدا المكان المعروف انه مطوق بانواع الحراصة المشددة

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