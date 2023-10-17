البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ46 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-10-17 / 17:35
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري، أنه في إطار مهمة للبحث والإنقاذ البحري، قامت دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، أمس الإثنين، على بعد 215 كلم جنوب غرب الداخلة، أي على بعد 36 كلم من الساحل، بتقديم المساعدة لقارب كان في وضعية صعبة وعلى متنه 46 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر أن القارب أبحر انطلاقا من السواحل السنغالية منذ ثلاثة أيام وكان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وهم 44 سنغاليا وغينيان، تلقوا الإسعافات الأولية ، قبل نقلهم في اليوم نفسه سالمين، إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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‫15 تعليقات

  8. الهجرة الغير الشرعية فيها ذل وضعف شخصية الإنسان ومغامرة لحيااته ويترك عائلته التي تحتاجه وهي ممنوعة شرعا ومن مات علر ذالك فهو مات موت معصية

  9. لكلِّ شدة مُدة ولكل ضيقٍ له مُتسع هكذا هي الحياة فالحمد لله في السراء وإن قصُرت،
    والحمد لله في الضراء وإن طالت..

  12. المهاجرين الذين يدفعون انفسهم الى الهلاك مثل ما يرتكبون معاصي وقتل أنفسهم..

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