البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ46 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري، أنه في إطار مهمة للبحث والإنقاذ البحري، قامت دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، أمس الإثنين، على بعد 215 كلم جنوب غرب الداخلة، أي على بعد 36 كلم من الساحل، بتقديم المساعدة لقارب كان في وضعية صعبة وعلى متنه 46 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر أن القارب أبحر انطلاقا من السواحل السنغالية منذ ثلاثة أيام وكان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وهم 44 سنغاليا وغينيان، تلقوا الإسعافات الأولية ، قبل نقلهم في اليوم نفسه سالمين، إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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