” نسور قرطاج” ينهزمون أمام “الساموراي” الياباني بثنائية نظيفة

هبة بريس _ رياضة

انهزم المنتخب التونسي أمام نظيره الياباني بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب “ميساكي” بمدينة كوبي اليابانية.

وهذه الهزيمة هي الثانية تواليا التي يتلقاها المنتخب التونسي بعد خسارته وديا أيضا أمام كوريا الجنوبية برباعية دون رد الجمعة الماضي.

وسجل ثنائية المنتخب الياباني أكيوجو فوروهاشي في الدقيقة 43، وجونيا إيتو في الدقيقة 69.

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