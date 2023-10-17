وزيرة إسبانية : يجب إدانة “إرادة إسرائيل في إبادة” الشعب الفلسطيني
يرى متتبعون أن الجيش الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين لكسر إرادتهم وصمودهم وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير
ويقول خبراء أن اسرائيل ماضية في تقويض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وإنجاز الاستقلال.
وعلى عكس دول عديدة بأوروبا ندد عدد من الوزراء المحسوبين على اليسار الإسباني بالاعتداءات ضد الفلسطينيين، وكذلك انتقدوا قتل حماس للمدنيين، ولكن تنديدهم بإسرائيل كان أقوى بكثير.
أيوني بيلارا، وزيرة الشؤون الاجتماعية قالت الثلاثاء، أنه يجب تغيير الرواية حول ما يجري في الشرق الأوسط، وذلك بإدانة “إرادة إسرائيل في إبادة” الشعب الفلسطيني.
وقالت بيلارا في تصريحات لراديو كتالونيا: “لا يوجد مجال للمقارنة في هذه اللحظة “يجب أن نقول بوضوح أن إسرائيل دولة محتلة”.
وشددت أنه “لا أحد ينكر الألم الناجم عن مقتل المدنيين الإسرائيليين، لكن إسرائيل تتجاهل آلام الفلسطينيين…الوفيات الرئيسية تقع في الجانب الفلسطيني” الموجود الآن في غزة، والذي تم تحويله إلى “أكبر سجن مفتوح”.
وكانت الوزيرة نفسها قد نددت منذ أيام بهمجية إسرائيل في قتل الفلسطينيين. واعتبرت أن الصمت وعدم التنديد هو تواطؤ مع رعب إسرائيل.
7 تعليقات
لعنة الله على الصهاينة الغاصبين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم اما هؤلاء فلا ينفعكم
هذه هي اسبانيا التي نحترمها و نقدر صداقتها، لكن السؤال المطروح لماذا لايصدر مثل هذا التصريح من وزراءنا العرب.
إسبانيا مع من
امرأة بمليار ذكر ،
بوركت
Bravo madame !
Il suffit d’être un être humain pour refuser l’assassinat des enfants et des nourrissons