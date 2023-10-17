وزيرة إسبانية : يجب إدانة “إرادة إسرائيل في إبادة” الشعب الفلسطيني

هبة بريس _ الرباط

يرى متتبعون أن الجيش الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين لكسر إرادتهم وصمودهم وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير

ويقول خبراء أن اسرائيل ماضية في تقويض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وإنجاز الاستقلال.

وعلى عكس دول عديدة بأوروبا ندد عدد من الوزراء المحسوبين على اليسار الإسباني بالاعتداءات ضد الفلسطينيين، وكذلك انتقدوا قتل حماس للمدنيين، ولكن تنديدهم بإسرائيل كان أقوى بكثير.

أيوني بيلارا، وزيرة الشؤون الاجتماعية قالت الثلاثاء، أنه يجب تغيير الرواية حول ما يجري في الشرق الأوسط، وذلك بإدانة “إرادة إسرائيل في إبادة” الشعب الفلسطيني.

وقالت بيلارا في تصريحات لراديو كتالونيا: “لا يوجد مجال للمقارنة في هذه اللحظة “يجب أن نقول بوضوح أن إسرائيل دولة محتلة”.

وشددت أنه “لا أحد ينكر الألم الناجم عن مقتل المدنيين الإسرائيليين، لكن إسرائيل تتجاهل آلام الفلسطينيين…الوفيات الرئيسية تقع في الجانب الفلسطيني” الموجود الآن في غزة، والذي تم تحويله إلى “أكبر سجن مفتوح”.

وكانت الوزيرة نفسها قد نددت منذ أيام بهمجية إسرائيل في قتل الفلسطينيين. واعتبرت أن الصمت وعدم التنديد هو تواطؤ مع رعب إسرائيل.

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