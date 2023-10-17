وزير اسباني : الهجوم العشوائي ضد المدنيين بغزة هو “عقاب جماعي”

2023-10-17 / 16:16
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هبة بريس _ الرباط

يرى متتبعون أن الجيش الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين لكسر إرادتهم وصمودهم وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير

ويقول خبراء أن اسرائيل ماضية في تقويض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وإنجاز الاستقلال.

وعلى عكس دول عديدة بأوروبا ندد عدد من الوزراء المحسوبين على اليسار الإسباني بالاعتداءات ضد الفلسطينيين، وكذلك انتقدوا قتل حماس للمدنيين، ولكن تنديدهم بإسرائيل كان أقوى بكثير.

في هذا الصدد، قال وزير شؤون المستهلك، ألبرتو غارزون: “إن الهجوم العنيف والعشوائي ضد السكان المدنيين هو عقاب جماعي ينتهك بوضوح القانون الدولي. وما تفعله حكومة إسرائيل هو همجية خالصة”.

ويرى غارزون أنه “لا يوجد سبب يبرر القصف المستمر، وترك مجتمع بشري بأكمله بدون ماء أو كهرباء”، مشيرا في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن “الخطير أن هذا يصدر عن دولة تسمي نفسها ديمقراطية وتحتل أراضي فلسطين دون عقاب منذ عقود”.

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