فنانون ينعون الفنانة الراحلة “إيمان تسونامي”

القسم الفني: هبة بريس

حرص العديد من الفنانين على نعي الفنانة الراحلة إيمان تسونامي و ذلك عبر حساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابها بموقع انستقرام صورة للفقيدة معلقة عليها:“إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد معاناة طويلة بالأجر والثواب رحلت عنا الأخت إيمان رحمها الله إلى دار البقاء”.

وأضافت قائلة: “تعددت الأسباب والموت واحدة، وإذا كان سبب موت المرحومة ما اشتكت منه، فلا يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل والواحد يدير بالو ومايتيقش فأي أحد، الله يرحمها برحمته الواسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبدوره، نشر الفنان محمد الريفي تدوينة جاءت كالتالي:”إنا لله وإنا إليه راجعون، لاحول ولا قوة الا بالله وفاة أختي تسونامي ندعو لها بالرحمة، ياربي لي دار ليها التوكال الله ياخد فيه الحق”.

وأيضا النجم المغربي سعد لمجرد الذي نعى الراحلة عبر ذات المنصة قائلا :”إنا لله وإنا إليه راجعون..الله يرحمها”.

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