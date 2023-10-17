فنانون ينعون الفنانة الراحلة “إيمان تسونامي”

2023-10-17 / 16:03
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القسم الفني: هبة بريس

حرص العديد من الفنانين على نعي الفنانة الراحلة إيمان تسونامي و ذلك عبر حساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابها بموقع انستقرام صورة للفقيدة معلقة عليها:“إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد معاناة طويلة بالأجر والثواب رحلت عنا الأخت إيمان رحمها الله إلى دار البقاء”.

وأضافت قائلة: “تعددت الأسباب والموت واحدة، وإذا كان سبب موت المرحومة ما اشتكت منه، فلا يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل والواحد يدير بالو ومايتيقش فأي أحد، الله يرحمها برحمته الواسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبدوره، نشر الفنان محمد الريفي تدوينة جاءت كالتالي:”إنا لله وإنا إليه راجعون، لاحول ولا قوة الا بالله وفاة أختي تسونامي ندعو لها بالرحمة، ياربي لي دار ليها التوكال الله ياخد فيه الحق”.

وأيضا النجم المغربي سعد لمجرد الذي نعى الراحلة عبر ذات المنصة قائلا :”إنا لله وإنا إليه راجعون..الله يرحمها”.

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‫15 تعليقات

  1. مع مايسما الفنانة الشيخة كلهم معها. لكن موقفهم من حرب إسرائيل على غزة كلهم التزموا الصمت.

  7. اللهم ارحمها واكرم نزلها عزاؤنا لاهلها وذويها اللهم ارزقهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..

  8. لاحول ولاقوة الابالله العلي آلعظيم. إن لله وان اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها..

  9. رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها ذنوبها ماتقدم وما تأخر. وإنا لله وإنا إليه راجعون..

  10. إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم آرحمها وآغفر لها وآرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان…

  13. اللهم ارحمها رحمة واسعه واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين.وأكرم نزلها ووسع مدخلها ..

  14. إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما اخذ.رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته يارب ..

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