المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على مالقة الإسباني

2023-10-17 / 15:38
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فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على فريق مالقا الإسباني لأقل من 20 سنة بهدفين لواحد ، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء ، بمدينة مربيا الإسبانية.

وسجل هدفي المنتخب المغربي أيمن النير (د 24) ، وزكرياء وزان (د 35) .

وكان المنتخب الوطني قد إنهزم أمام نظيره الإنجليزي بهدف للاشيء، فيما فاز على نظيره الكوري بنتيجة (3-2).

وتدخل هذه المباريات الودية في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم التي ستجرى أطوارها بإندونيسيا

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