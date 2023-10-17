المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على مالقة الإسباني
فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على فريق مالقا الإسباني لأقل من 20 سنة بهدفين لواحد ، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء ، بمدينة مربيا الإسبانية.
وسجل هدفي المنتخب المغربي أيمن النير (د 24) ، وزكرياء وزان (د 35) .
وكان المنتخب الوطني قد إنهزم أمام نظيره الإنجليزي بهدف للاشيء، فيما فاز على نظيره الكوري بنتيجة (3-2).
وتدخل هذه المباريات الودية في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم التي ستجرى أطوارها بإندونيسيا
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6 تعليقات
مبروك
فوز مستحق
المغرب عليه أن يطور مستواه
المغرب فيه مواهب لكن الإمكانيات والوا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
المنتخب المغربي قوي