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زينب العدوي

” العدوي ” تشارك في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة بتايلاند

2023-10-17 / 15:03
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هبة بريس

شارك وفد من المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات الاختصاصات القضائية، الذي انعقد ببانكوك يومي 16 و17 أكتوبر 2023 الجاري، في موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الغش والفساد”.

وشددت السيدة العدوي بهذه المناسبة على ضرورة قيام هذه الأجهزة بإجراء نقاش جماعي وتشاركي عميق حول مستقبل النموذج القضائي للرقابة على المالية العمومية وأثره على حياة المواطنين.

كما أكدت على حاجة تلك الأجهزة الملحة إلى التوفر على إطار راق ودائم ودامج يتوفر على الوسائل والقدرات اللازمة لتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات تبادل المعرفة والممارسات الجيدة وبناء القدرات.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لعرض مشترك قدمته السيدة العدوي، والوزير برونو دانتاس، رئيس المحكمة الفيدرالية للحسابات في البرازيل ورئيس منظمة الإنتوساي، بخصوص مبادرة مشتركة تهدف إلى الارتقاء بالإطار المؤسسي للتعاون الدولي بين الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عقدت السيدة العدوي اجتماع عمل مع نظيرها الجنرال شاناثاب إندامرا، رئيس ديوان المحاسبة في مملكة تايلاند ورئيس المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (أسوساي).

وخصص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المجلس الأعلى للحسابات ونظيره التايلاندي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال تعزيز الأطر المؤسسية والمهنية لممارسة الاختصاصات القضائية.

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