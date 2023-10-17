مؤسسة : 60 بالمئة من أقسام التعليم الأولي “عمومية”

هبة بريس

ذكرت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، أن نسبة 60 بالمئة من أقسام التعليم الأولي عمومية. وأوضحت وثيقة للمؤسسة تم توزيعها خلال ندوة صحفية عقدها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى همت تقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024 ، أن نسبة 60 بالمئة من حصة الأقسام في التعليم الأولي عمومية، أي زهاء 21 ألف قسم بعموم تراب المملكة، في حين نسبة 40 بالمئة المتبقية يدبرها فاعلون آخرون.

وبخصوص توزيع التعليم الأولي بالمغرب، سجل المصدر ذاىه أن التعليم الأولي غير المهيكل يحتل 15 بالمئة، في حين يحتل قطاع التعليم الأولي الخاص نسبة 24 بالمئة، مضيفا أن التعليم الأولي العمومي يمثل نسبة 61 بالمئة. أما الأطفال المتمدرسون بسلك التعليم الأولي حسب الجنس، فيشكلون نسبة 51 بالمئة بالنسبة للذكور، و 49 بالمئة بالنسبة للإناث.

وأبرزت الأرقام المتعلقة بالدخول المدرسي 2023-2024 ، حسب ذات الوثيقة، أن توقعات 2023 – 2024 تمثل ما مجموعه مليون و90 ألف تلميذ (661 ألف منهم بالقطاع العمومي) مقابل 931 ألف و393 تلميذ في إحصاء 2022 -2023 (571 ألف و301 بالعمومي)، مشيرة إلى أن نسبة تطور مجموع التلاميذ بالتعليم الأولي هو زائد 17 بالمائة.

أما نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، فبلغت 90.6 بالمئة، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 56 في المائة مع انطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي موسم (2018-2019).

وبحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي انتقلت من 38 بالمئة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، إلى 56 بالمئة خلال الموسم الدراسي 2018-2019، لتبلغ 90.6 بالمئة خلال الموسم الدراسي 2023-2024.

ويصل عدد تلاميذ التعليم الأولي بالجهة إلى ما مجموعه 74 ألفا و697 تلميذا، (3377 تلميذا منهم بمديرية الرباط)، ممن يتابعون دراستهم بـ1386 مؤسسة عمومية (66 منها بمديرية الرباط)، ويتوزعون على 3238 قسما بالجهة، (160 قسما منها بمديرية الرباط).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0