الأديب المغربي بهاء الدين الطود في ذمة الله

2023-10-17 / 14:12
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هبة بريس _ الرباط

توفي الأديب والقاص والمحامي المغربي بهاء الدين الطود، اليوم الثلاثاء بطنجة عن سن يناهز 77 سنة بعد معاناة مع المرض، حسب ما علم لدى أسرته.

ودرس الراحل، وهو من مواليد مدينة القصر الكبير، القانون في الرباط وباريس والصحافة في مدريد. ومارس مهنة المحاماة لأكثر من 30 سنة في طنجة.

ونعى المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب في بيان له الراحل الطود الذي “عرف بصداقاته الكبيرة والمتينة والممتدة والواسعة مع عديد من رموز الثقافة والإبداع في العالم العربي”.

وتعد رواية “البعيدون” (1990) أولى الأعمال الروائية للراحل الطود. وحظيت الرواية بترحيب نقدي، داخل المغرب وخارجه، كما عرفت طريقها إلى النشر، في إحدى طبعاتها، ضمن سلسلة روايات الهلال المصرية الشهيرة.

كما صدرت للراحل رواية أخرى بعنوان “أبو حيان في طنجة” سنة 2010.

وإلى جانب أعماله الروائية، كتب الراحل أيضا في المقالة الصحفية والأدبية في منابر وطنية ودولية، كما نشر القصة القصيرة في مجلات عربية.

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