إعادة انتخاب نوال المتوكل ضمن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية

2023-10-17 / 13:19
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هبة بريس _ رياضة

أعيد يوم أمس الاثنين، انتخاب نوال المتوكل عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، لولاية تبلغ مدتها ثماني سنوات، خلال الدورة الـ141 للجنة الأولمبية الدولية، التي أقيمت بنيوديلهي الهندية.

وبجانب المتوكل، فإن اللجنة انتخبت أعضاء آخرين، مثل الأمير ألبير الثاني أمير موناكو (عضو مستقل)، وصاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الأكبر (عضو مستقل).

كما صادقت الدورة على تمديد ولاية عضوين من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لمدة أربع سنوات، وهما لويس ميخيا أوفييدو (جمهورية الدومينيكان) وجيراردو فيرثين (الأرجنتين)، الأمير فيصل الحسين (الأردن)، وكيرستي كوفنتري (زيمبابوي).

تجدر الإشارة إلى أن الهند تستضيف دورة اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الثانية، بعد أن سبق لها احتضان الدورة الـ86 التي نظمت سنة 1983.

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‫6 تعليقات

  1. قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

  4. تجدر الإشارة إلى أن الهند تستضيف دورة اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الثانية، بعد أن سبق لها احتضان الدورة الـ86 التي نظمت سنة 1983.

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