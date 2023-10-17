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السجن لشخص رفض إرجاع مبلغ كبير لبنك مرر له بحسابه بشكل خاطئ

2023-10-17 / 14:36
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت إبتدائية بن سليمان، مؤخرا، حكما قضائيا في حق شخص ب 3 سنوات سجنا نافذا، رفض إرجاع مبالغ مالية كبيرة أرسلت له في حسابه البنكي عن طريق الخطأ .

وكانت وكالة بنكية قد تقدم ممثلها القانوني بشكوى عاجلة الى النيابة العامة ، والتي قامت بمتابعة الشخص المعني بالقضية بعد اكتشاف خطأ رقمي أسفر عن تحويل مبلغ كبير بقيمة 173 مليون سنتيم.

وقضت هيئة الحكم في نفس المحكمة بأمر إعادة المبلغ المشار إليه وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

كان الشخص المتورط في القضية قد دخل في مفاوضات مع مدير البنك الذي طلب منه إرجاع المبلغ دون أي شروط، الا أن الشخص المعني رفض وطمع في المال حيث اشترط دفع مبلغ مالي كبير كتسبيق فيما سيقوم بدفع المبلغ المتبقي على شكل أقساط شهرية، وهو الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلا من إدارة البنك.

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