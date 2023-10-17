وفاة “مطلق النار” في هجوم بروكسل

2023-10-17 / 13:06
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هبة بريس _ وكالات

توفي المشتبه به بقتل سويديَين اثنين خلال هجوم مساء الاثنين في بروكسل، على أثر إصابته بجروح قاتلة خلال عملية إلقاء القبض عليه صباح الثلاثاء، حسبما أفاد متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية في العاصمة البلجيكية وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم النيابة العامة، إنّ الشرطة اضطرّت إلى إطلاق النار لاعتراض المشتبه به خلال عملية نُفّذت في حي شيربيك في بروكسل.

وردّاً على سؤال فرانس برس عمّا إذا كان المشتبه به قد توفّي، قال “في الواقع نعم

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‫5 تعليقات

  5. القاتل يقتل والسارق تقطع يده هذا هو ديننا الحنيف ومن لم يحكم به فقد عصى الله ورسوله

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