ماليزيا تنسحب من أكبر معرض للكتاب بسبب إسرائيل

2023-10-17 / 12:31
0
هبة بريس

انسحبت وزارة التعليم الماليزية من معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام متهمة المنظمين باتخاذ موقف مؤيد لأسرائيل.

وجاء القرار الماليزي، الانسحاب من أكبر معرض كتاب في العالم، عقب إعلان الجمعية الأدبية “ليتبروم” أنها ستؤجل حفلا لمنح جائزة لمؤلفة فلسطينية عن روايتها في هذا الحدث بعد هجوم المقاومة على إسرائيل في غلاف غزة.

وكان من المقرر أن تحصل الروائية والكاتبة الفلسطينية المولد عدنيا شبلي، على جائزة ليتبروم” لعام 2023، وهي جائزة سنوية تُمنح للكاتبات من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي.

وأعلن منظم المعرض، أنه سيجعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية “مرئية بشكل خاص” في نسخة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة التعليم الماليزية في بيان، إنها لن تغض الطرف عن العنف الذي ترتكبه “إسرائيل” في فلسطين والذي ينتهك بوضوح القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأضافت أن قرار الانسحاب يتماشى مع موقف الحكومة بالتضامن مع فلسطين وتقديم الدعم الكامل لها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأديب المغربي بهاء الدين الطود في ذمة الله

الأديب المغربي بهاء الدين الطود في ذمة الله

2023-10-17 / 14:12
Photo of وفاة الفنانة الشعبية ” تسونامي”

وفاة الفنانة الشعبية ” تسونامي”

2023-10-17 / 11:24
Photo of ” لا غالب الا الله ” تتسبب في اعتقال الفنانة الفلسطينية “دلال أبو آمنة”

” لا غالب الا الله ” تتسبب في اعتقال…

2023-10-17 / 09:25
Photo of عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل والعار”

عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل…

2023-10-16 / 23:24
Photo of المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يصدر الكتاب الأبيض للصحراء المغربية

المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يصدر الكتاب الأبيض للصحراء المغربية

2023-10-16 / 22:35
Photo of بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

2023-10-16 / 16:22
Photo of مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

2023-10-16 / 14:23
Photo of في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

2023-10-15 / 15:50
Photo of لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

2023-10-15 / 12:42
Photo of محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال المعونات لفلسطين”

محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال…

2023-10-15 / 10:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق