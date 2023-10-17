ماليزيا تنسحب من أكبر معرض للكتاب بسبب إسرائيل

هبة بريس

انسحبت وزارة التعليم الماليزية من معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام متهمة المنظمين باتخاذ موقف مؤيد لأسرائيل.

وجاء القرار الماليزي، الانسحاب من أكبر معرض كتاب في العالم، عقب إعلان الجمعية الأدبية “ليتبروم” أنها ستؤجل حفلا لمنح جائزة لمؤلفة فلسطينية عن روايتها في هذا الحدث بعد هجوم المقاومة على إسرائيل في غلاف غزة.

وكان من المقرر أن تحصل الروائية والكاتبة الفلسطينية المولد عدنيا شبلي، على جائزة ليتبروم” لعام 2023، وهي جائزة سنوية تُمنح للكاتبات من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي.

وأعلن منظم المعرض، أنه سيجعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية “مرئية بشكل خاص” في نسخة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة التعليم الماليزية في بيان، إنها لن تغض الطرف عن العنف الذي ترتكبه “إسرائيل” في فلسطين والذي ينتهك بوضوح القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأضافت أن قرار الانسحاب يتماشى مع موقف الحكومة بالتضامن مع فلسطين وتقديم الدعم الكامل لها.

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