نشرة إنذارية .. أمطار غزيرة ورياح قوية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، وذلك من الخميس إلى الجمعة في عدة أقاليم بالمملكة.

ووفق المصدر ذاته، فإن هاته التساقطات والرياح القوية ستهم أقاليم العرائش والفحص أنجرة وطنجة و أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق ووزان وشفشاون.

ومن المرتقب أن تهطل أمطار غزيرة بمقاييس تتراوح ما بين (30-45 ملم) من الخميس على الساعة 6 مساء إلى الجمعة على الساعة 3 صباحا.

وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن من المتوقع هبوب رياح قوية (80 إلى 95 كلم/ساعة) الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11 مساء على أقاليم تطوان والمضيق و الفنيدق والفحص أنجرة والعرائش وطنجة أصيلة وشفشاون والحسيمة.

ومن المتوقع أيضا أن تهب رياح قوية (70 إلى 75 كلم/ساعة) يوم الخميس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 11 مساء على أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم وسلا والرباط والصخيرات تمارة والمحمدية وبنسليمان والنواصر،ومديونة، سيدي بنور، والجديدة، والدار البيضاء، وبرشيد، وآسفي، والخميسات، والناظور، وبركان، والدريوش، والحاجب، ومولاي يعقوب،و تازة، وفاس، وإفران، وصفرو، وتاونات، ومكناس وخنيفرة

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