اتحاد التنس الإسرائيلي يطالب بـ”معاقبة” أنس جابر بسبب دعمها لفلسطين

هبة بريس _ رياضة

طالب الاتحاد الإسرائيلي للتنس كل من رابطة محترفات التنس والاتحاد الدولي للتنس باتخاذ عقوبات صارمة ضدّ نجمة التنس التونسية أنس جابر بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

واعتبر رئيس الاتحاد، آفي بيريتز، أنّ ما نشرته أنس جابر على حسابها في موقع إنستغرام يعدّ “مساندة لمنظمة إرهابية”، في إشارة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكانت جابر عبّرت في تدوينات عدة عن دعمها للقضية الفلسطينية، كما نددت بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وكتبت على موقع إنستغرام: “ما مرّ على الفلسطينيين خلال الـ 75 سنة الماضية لا يوصف. المدنيون الأبرياء يذهبون بشكل لا يوصف، بغضّ النظر عن دينهم أو أصلهم، العنف لن يجلب السلام أبداً. لا أستطيع الوقوف مع العنف، لكن لا يمكنني أن أقبل أنّ هناك أناساً تؤخذ أراضيها، إذاً ففهم السياق هو مهم للغاية، عندما تشاهد ما يحدث اليوم وتقرر تجاهل التاريخ الحديث، فهذا أمر غير مسؤول ولن يجلب السلام”.

وأضافت: “السلام هو كلّ ما نهتم به، والسلام هو كلّ ما يهمنا، فهو قضيّة جميع الاحتياجات والمزايا، أوقفوا العنف وفلسطين حرّة”.

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