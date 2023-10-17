اتحاد التنس الإسرائيلي يطالب بـ”معاقبة” أنس جابر بسبب دعمها لفلسطين

2023-10-17 / 12:10
2
هبة بريس _ رياضة

طالب الاتحاد الإسرائيلي للتنس كل من رابطة محترفات التنس والاتحاد الدولي للتنس باتخاذ عقوبات صارمة ضدّ نجمة التنس التونسية أنس جابر بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

واعتبر رئيس الاتحاد، آفي بيريتز، أنّ ما نشرته أنس جابر على حسابها في موقع إنستغرام يعدّ “مساندة لمنظمة إرهابية”، في إشارة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكانت جابر عبّرت في تدوينات عدة عن دعمها للقضية الفلسطينية، كما نددت بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وكتبت على موقع إنستغرام: “ما مرّ على الفلسطينيين خلال الـ 75 سنة الماضية لا يوصف. المدنيون الأبرياء يذهبون بشكل لا يوصف، بغضّ النظر عن دينهم أو أصلهم، العنف لن يجلب السلام أبداً. لا أستطيع الوقوف مع العنف، لكن لا يمكنني أن أقبل أنّ هناك أناساً تؤخذ أراضيها، إذاً ففهم السياق هو مهم للغاية، عندما تشاهد ما يحدث اليوم وتقرر تجاهل التاريخ الحديث، فهذا أمر غير مسؤول ولن يجلب السلام”.

وأضافت: “السلام هو كلّ ما نهتم به، والسلام هو كلّ ما يهمنا، فهو قضيّة جميع الاحتياجات والمزايا، أوقفوا العنف وفلسطين حرّة”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة انتخاب نوال المتوكل ضمن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية

إعادة انتخاب نوال المتوكل ضمن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية

2023-10-17 / 13:19
Photo of “مزراوي” في قلب العاصفة ..برلماني ألماني يطالب بطرده

“مزراوي” في قلب العاصفة ..برلماني ألماني يطالب بطرده

2023-10-17 / 11:22
Photo of الأولمبي المغرب يفوز في ودية الدومينيكان بثلاثية

الأولمبي المغرب يفوز في ودية الدومينيكان بثلاثية

2023-10-16 / 22:26
Photo of أسود الأطلس يجرون أخر حصة تدريبية بملعب أكادير قبل لقاء ليبيريا

أسود الأطلس يجرون أخر حصة تدريبية بملعب أكادير قبل…

2023-10-16 / 21:35
Photo of لقطة غير رياضية تجر انتقادات على مدرب المنتخب الجزائري بلماضي

لقطة غير رياضية تجر انتقادات على مدرب المنتخب الجزائري…

2023-10-16 / 20:39
Photo of بسبب اختلالات مالية.. لجنة الأخلاقيات توقف رئيس عصبة و عدد من المسيرين لسنة

بسبب اختلالات مالية.. لجنة الأخلاقيات توقف رئيس عصبة و…

2023-10-16 / 20:18
Photo of الجامعة تعتبر تصريحات الحيمر “مسيئة” و توقفه عن دكة الكوكب المراكشي

الجامعة تعتبر تصريحات الحيمر “مسيئة” و توقفه عن دكة…

2023-10-16 / 19:18
Photo of لجنة الأخلاقيات توقف عضوا جامعيا لسنة نافذة بسبب تبادل السب مع المشجعين

لجنة الأخلاقيات توقف عضوا جامعيا لسنة نافذة بسبب تبادل…

2023-10-16 / 19:01
Photo of طنجة تحتضن بطولة العالم للشراع من صنف “ايلكا”

طنجة تحتضن بطولة العالم للشراع من صنف “ايلكا”

2023-10-16 / 15:09
Photo of بمشاركة مصارعين مشهورين ..”GLORY COLLISION 6 “بهولندا

بمشاركة مصارعين مشهورين ..”GLORY COLLISION 6 “بهولندا

2023-10-16 / 13:05

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق