“310” آلاف مغربي في “الضمان الإسباني”

2023-10-17 / 12:01
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 309 ألفا و639 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 171 ألفا و982، والفنزويليون بـ 146 ألفا و126.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و686 ألفا و990 خلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 10 آلاف و462 شخصا نشطا.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و805 ألفا و216 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 881 ألفا و774 من بلدان التكتل.

وخلال الإثني عشر شهرا الأخيرة، ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بنسبة 9,4 في المائة، أي 230 ألفا و971 عاملا إضافيا، بحسب المصدر نفسه.

وتبلغ نسبة النساء من إجمالي عدد المنخرطين 44,4 في المائة.

كما تم تسجيل 65 ألفا و946 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و687 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 39,5 بالمائة.

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