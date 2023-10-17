وفاة الفنانة الشعبية ” تسونامي”
القسم الفني: هبة بريس
توفيت الفنانة المغربية الشعبية إيمان تسونامي، صباح يومه الثلاثاء، بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن مدير أعمالها أسامة حكيم خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وجدير بالذكر أنه تم نقل الفنانة المغربية إيمان تسونامي قيد حياتها إلى المستشفى العسكري بالرباط بتوصيات ملكية، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.
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5 تعليقات
اسمها الشيخة و ليس فنانة
مسكينة
اللهم أغفر لها وارحمها
اللهم ان كانت محسنة فزد في إحسناها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها يارب العالمين
ربنا اغفرلنا وارحمنا وانت خير الراحمين
على الإنسان أن يتق الله عزوجل قبل أن يأتيه الموت وهل على هاد الحال أو ما شبه ذالك