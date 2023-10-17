وفاة الفنانة الشعبية ” تسونامي”

2023-10-17 / 11:24
5
القسم الفني: هبة بريس

توفيت الفنانة المغربية الشعبية إيمان تسونامي، صباح يومه الثلاثاء، بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن مدير أعمالها أسامة حكيم خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وجدير بالذكر أنه تم نقل الفنانة المغربية إيمان تسونامي قيد حياتها إلى المستشفى العسكري بالرباط بتوصيات ملكية، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” لا غالب الا الله ” تتسبب في اعتقال الفنانة الفلسطينية “دلال أبو آمنة”

” لا غالب الا الله ” تتسبب في اعتقال…

2023-10-17 / 09:25
Photo of عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل والعار”

عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل…

2023-10-16 / 23:24
Photo of المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يصدر الكتاب الأبيض للصحراء المغربية

المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يصدر الكتاب الأبيض للصحراء المغربية

2023-10-16 / 22:35
Photo of بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

2023-10-16 / 16:22
Photo of مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

2023-10-16 / 14:23
Photo of في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

2023-10-15 / 15:50
Photo of لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

2023-10-15 / 12:42
Photo of محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال المعونات لفلسطين”

محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال…

2023-10-15 / 10:16
Photo of تأجل بسبب زلزال الحوز..مهرجان المرأة بسلا يحدد تاريخ انطلاق فعالياته

تأجل بسبب زلزال الحوز..مهرجان المرأة بسلا يحدد تاريخ انطلاق…

2023-10-15 / 10:15
Photo of كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها

كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها

2023-10-15 / 09:27

‫5 تعليقات

  3. اللهم أغفر لها وارحمها
    اللهم ان كانت محسنة فزد في إحسناها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها يارب العالمين

  5. على الإنسان أن يتق الله عزوجل قبل أن يأتيه الموت وهل على هاد الحال أو ما شبه ذالك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق