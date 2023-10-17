وفاة الفنانة الشعبية ” تسونامي”

القسم الفني: هبة بريس

توفيت الفنانة المغربية الشعبية إيمان تسونامي، صباح يومه الثلاثاء، بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن مدير أعمالها أسامة حكيم خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وجدير بالذكر أنه تم نقل الفنانة المغربية إيمان تسونامي قيد حياتها إلى المستشفى العسكري بالرباط بتوصيات ملكية، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

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