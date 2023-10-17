وفاة الفنانة الشعبية ” تسونامي”
القسم الفني: هبة بريس
توفيت الفنانة المغربية الشعبية إيمان تسونامي، صباح يومه الثلاثاء، بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن مدير أعمالها أسامة حكيم خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وجدير بالذكر أنه تم نقل الفنانة المغربية إيمان تسونامي قيد حياتها إلى المستشفى العسكري بالرباط بتوصيات ملكية، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.
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18 تعليقات
اسمها الشيخة و ليس فنانة
مسكينة
اللهم أغفر لها وارحمها
اللهم ان كانت محسنة فزد في إحسناها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها يارب العالمين
ربنا اغفرلنا وارحمنا وانت خير الراحمين
على الإنسان أن يتق الله عزوجل قبل أن يأتيه الموت وهل على هاد الحال أو ما شبه ذالك
فنانة تنقل بتصويات واوامر
وهل ياترى امام مسجد او استاذ سينقل بنفس التوصيات
ام ان الفن اكبر واهم من التعليم
اللهم اغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
كانت فنانة ترسم فنها على حياتها الشخصية وكانت تمتاز بقدرتها وتفوقها في هذآ المجال الفني. إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ، إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(اذكروا محاسن موتاكم، وكفُّوا عن مساويهم). الله يرحمها و يرحم جميع اموات المسلمين.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيدة اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة تغمدها الله بواسع رحمته إن لله وانا اليه راجعون.
للاسف الشديد الموت يخطفها ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب.
جوابا على الأستاذ خير الدين رجال التعليم المحترمين يتوفرون على التغطية الصحية وينخرطون في تعاضدية رجال التعليم التي تتكفل بعلاجهم. اما الفنانين فليس لهم هذا الامتياز لدلك المحسنون هم الذين يتكفلون بعلاجهم.اتق ربك ما أستطعت.
كثرت الأمراض في الاواني الأخيرة أن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين.
اللهم تجاوز عن سيئاتها ان كانت مسيئة واغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة يآرب
اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.