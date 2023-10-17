“مزراوي” في قلب العاصفة ..برلماني ألماني يطالب بطرده

2023-10-17 / 11:22
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هبة بريس _ رياضة

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نائبا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني يدعى يوهانس شتاينيجر، طالب بطرد مزراوي من ناديه وألمانيا ككل، بسبب دعمه لفلسطين.

وقال يوهانس: “أعزائي مسؤولي (نادي) بايرن، يرجى طرده (مزراوي) على الفور، كما يجب على الدولة استخدام الإمكانيات المتاحة لها، لطرده من ألمانيا”.

وكان النجم المغربي نصير مزراوي، ظهير فريق بايرن ميونيخ الألماني، قد قام بالرد على الهجمة الإعلامية التي تطاله من قبل الإعلام الألماني حيثقال في منشور عبر حسابه على موقع إنستجرام “أولاً وقبل كل شيء، أود أن أقول إنه من المخيب للآمال حقًا أن أضطر إلى شرح ما أمثله، هناك موقف معروف حول من يتم قتل الأبرياء”. أضاف: “موقفي هو أنني سأعمل من أجل السلام والعدالة في هذا العالم، وهذا يعني أنني سأظل دائمًا ضد كل أنواع الإرهاب والكراهية والعنف، وهذا شيء سأدعمه دائمًا”.

وواصل: لا أفهم لماذا يعتقد الناس العكس عني ولماذا أنا مرتبط بجماعات تحض على الكراهية، اليوم لا يتعلق الأمر بما أعتقده أو ما أعتقده، فالأبريـاء يُقتلون كل يوم بسبب هذا الصراع الرهيب الذي خرج عن السيطرة”.

وأتم: “علينا جميعا أن نكون ضد هذا الذي يحدث، إنه أمر غير إنساني، أخيرًا، أود أن أوضح أنه لم يكن في نيتي أبدًا الإساءة أو إيذاء أي شخص، بوعي أو بغير وعي”

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تعليق واحد

  1. العزة اهم شيء في هذه الحياة
    الغرب انكشف قناعه و سقط كل ما يزعمه من حرية في التعبير ومن ديموقراطية مزيفة
    وللاسف اصوات عندنا يتخذونه مرجعا في كل شيء وكانه لا هوية ولا مرجعية لدينا للاسف

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