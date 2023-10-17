الطاهر بن جلون يصف “حماس” بالحيوانات والرد يأتيه بأدب

هبة بريس / ع عياش بتصرف

قال الكاتب المغربي الطاهر بن جلون، إن ” القضية الفلسطينية ماتت وقتلت يوم 7 أكتوبر، وهو يوم الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات في غلاف قطاع غزة المحاصر منذ 16 سنة من طرف إسرائيل”

ويرى بنجلون أن ” ما فعلته حماس في هجومها ضد إسرائيل لم تكن لتفعله الحيوانات، واصفا رجال المقاومة الفلسطينية بأنهم بلا ضمير، بلا أخلاق، ولا إنسانية. ”

جاء ذلك في مقال نشره الأخير ، في مجلة “لوبوان” الفرنسية اليمينية، واصفا ما وقع يوم 7 أكتوبر بأنه “جرح للإنسانية جمعاء”.

وكتب بنجلون يقول “أنا في وحدتي، في حزني وخزي كإنسان، في اشمئزازي من هذه الإنسانية التي أرفض الانتماء إليها، أقول لا، هذا قتال لا يحترم قضيتهم. لا، لهذا التصفيق في بعض العواصم العربية. لا، لهذا الانتصار الدموي للأبرياء. لا، لعمى أولئك الذين يحركون خيوط المأساة، حيث، عاجلاً أم آجلاً، سيكون السكان الفلسطينيون هم الذين سيدفعون هذه الفاتورة الباهظة”.

ومضى بنجلون يقول “الرعب إنساني، أعني أن الحيوانات لم تكن لتفعل ما فعلته حماس. ووصف وزير في حكومة نتنياهو (وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت) سكان غزة بأنهم (حيوانات). لا، هناك رجال بلا ضمير، بلا أخلاق، بلا إنسانية ارتكبوا المجازر”.

وقال الكاتب المغربي إنه شعر بالرعب من هجمات حماس ضد إسرائيل، مستنكرا “الإصابة التي لحقت بالإنسانية جمعاء” جراء هجوم حماس على الإسرائليين.

واستطرد قائلا “أنا، عربي ومسلم من أصول وثقافة وتعليم مغربي تقليدي، لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى الرعب الذي أشعر به بسبب ما فعله مسلحو حماس باليهود. الوحشية عندما تهاجم النساء والأطفال تصبح همجية وليس لها أي مبرر أو عذر”.

واضاف “أشعر بالرعب لأن الصور التي رأيتها أثرت في أعماق إنسانيتي”.قبل أن يردف ” حماس بهجومها على الإسرائليين قتلت القضية الفلسطينية قائلا “لقد ماتت القضية الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، اغتيلت على يد عناصر متعصبة، غارقة في أيديولوجية إسلامية من أسوأ الأنواع”.

كلمات بنجلون في مقاله أعلاه لقيت تجاوبا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي بين من رفضها بالمطلق ومن سجل اعتراضه على بعض الكلمات الجارحة في حق حماس؛ فيما صفق البعض القليل للتوجه الإعلامي للكاتب المغربي ” الطاهر بنجلون ”

تعددت الردود وتسلسلت التعقيبات وخرج النقاش عن معناه ” الفكري” ليصل إلى الهجوم على الطاهر بنجلون في بعض الأحيان وبين هذا وذاك برز مقال صحفي تعقيبي لسعيد منتسب سننقله كما تلقيناه

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سأصدق أن الروائي الطاهر بنجلون خلع ضميره “العربي” ليتكلم أمام أسياده بصوت حليق وأنيق، ليس بوسعي إلا أن أصدق أن هذا الكاتب “يتغير” مع اتجاهات الريح دون انقطاع، وأن أقدامه تغوص، عن عمد وسبق إصرار، في وحل الحسرة الصهيونية، وإلا كيف يمكن أن نفسر إمعانه “البكائي”في إماتة “قضية” هو من يعرف جيدا أن الفلسطينيين هم دمها وليسوا رصاصها.

لقد وصف الطاهر ما وقع في السابع من أكتوبر، من فشل استخباراتي وأمني وعسكري إسرائيلي، بأنه “جرح للإنسانية جمعاء”، والحال أن كل فلسطيني (لم يتحول بعد إلى جثة) يحمل جرحه الصادق والمباشر طي ضلوعه. تاريخ طويل من الجروح، ولم يشعر الطاهر بعضة حادة في قلبه إلا بعد أن سقط الإسرائيليون. دم الفلسطينيين قدر والرهان عليه ورقة يانصيب خاسرة، ودم أعدائهم جريمة بربرية والرهان عليه رسوخ في الحظ وانتماء غير مشروط إلى الإنسانية !

أراد الطاهر أن يقنعنا (بالعقل) بأن القتل لا يساوي القتل، والحرب لا تساوي الحرب، واغتصاب الأرض مجرد “كلمات متقاطعة”، وبأنه ليس سعيدا لأن “حماس” حيوان مسعور “قتل القضية”.

لسنا مع حماس، ولا مع ما فعلته حماس، ولا مع الموت الذي ينام بعينين جاحظتين على الأرصفة، غير أن لا شيء يمكن أن يبرر ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين العزل. لا شيء البتة يستحق أن نوبخ مجموعة إيديولوجية بالإمعان في شرعنة القصف والوقوف إلى جانب القاتل، وتحويل المباني إلى مقابر جماعية. لا شيء يبرر أن نمنح تل أبيب علامة “ممتاز” في القتل !

ماذا تسمي ما يفعله الإسرائيليون بنساء فلسطين وأطفالها؟ هل القتل النازل من السماء مجرد أغنية من أجل رأب الجرح الإنساني؟ هل الإسرائيليون بشر، بينما قدر خمسة ملايين فلسطيني أن يموتوا بالتقسيط المريح في شوارع التخلي الكئيبة؟

لقد انتبه الطاهر من غفوته، وخرج من سهومه، ليشعر بالرعب “لأن الصور التي رأيتها أثرت في أعماق إنسانيتي”. الأكيد، أيها الكاتب غير المبجل، ألا أحد من “الإنسانيين الفضلاء” مع القتل، ولا مع التمثيل بالجثث في الطريق العام، ولا مع نصب المحارق والمقاصل، ولا مع الازدحام في الجوارب الممزقة للانتقام. لكنهم أيضا ليسوا مع التمييز بين هذا العرق وذاك. لا يتألمون فقط لإسرائيل، ولا يدوسون على حقوق الفلسطينين كما لو كانت حبات عدس، ولا ينظرون إلى المقنبلات والراجمات الإسرئيلية كما لو كانت طائرات ورقية.

ما أدهشني في مقال الطاهر بنجلون ليس هو إعلان “وفاة القضية الفلسطينية”، بل هو ذلك الإصرار المضمر على كسر “حصالة الدموع المزيفة” في عينيه، وإظهار القضية كما لو كانت مجرد رأس خروف أحرقته حماس، وأن علينا جميعا ألا ندين الرجم الإسرائيلي الوحشي، وأن نكتفي في اللحظة الراهنة بإلقاء اللوم كله على كتائب عز الدين القسام، ولا بأس أن نمشي جميعا في جنازة القضية الفلسطينية باقتناع تام أن القاتل يستحق سريرا شاسعا في الصحراء.

ما يؤلم حقا في ما يقترحه علينا الطاهر هو تلك الدعوة المضمرة إلى عدم الاحتجاج كأننا “لم نر مقبرة”. علينا أن نخرس، وألا نتحدث عن همجية الاحتلال الإسرائيلي، ولا عن الحصار والتجويع. علينا فقط أن ندين حماس وننتزعها من الحق المشروع في الدفاع عن الأرض، وأن نكتفي نحن، أمام “الأبوكاليبس الإسرائيلي”، بامتحان قدرتنا على البكاء..

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الطاهر بن جلون : هو كاتب مغربي فرنسي. ينتمي إلى الجيل الثاني من الكتاب المغاربة الذين يكتبون باللغة الفرنسية وله إصدارات كثيرة في الشعر والرواية والقصة، وتتميز أعماله بالطابع الفولكلوري والعجائبي. هو حاصل على جائزة غونكور الفرنسية عن رواية «ليلة القدر

سعيد منسب : كاتب وشاعر وقاص وصحافي مغربي.. من مؤلفاته: ضد الجميع، السفرة الثامنة (قصص) ريش وأثقال (قصص)، تشبه رسوم الأطفال (قصص)، جزيرة زرقاء (قصص)، نديم الأقفال (شعر)، بيت العاصفة (شعر).

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