الجيش الإسرائيلي يلقي “قنابل فوسفورية” على سهل مرجعيون جنوب لبنان
هبة بريس
قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، “بقنابل فوسفورية” سهل مرجعيون على حدود لبنان الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن “جيش العدو الإسرائيلي قصف الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب، وألقى قنابل على تلة حمامص والوزاني”.
وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي “ألقى قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون-الخيام”.
وأصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، الثلاثاء، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على بلدة المطلة قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أصيب اثنان بجروح متوسطة، وتم إغلاق العديد من الطرق في الجليل”.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مقتضب: “ورد بلاغ عن إطلاق نار تجاه (بلدة) المطلة على الحدود اللبنانية” دون مزيد من التفاصيل.
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذا القنابل ممنوعا شرعا
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
حسبنا الله ونعم الوكيل إسرائيل دمرت جميع الدول العربية الإسلامية لهذا يجب علينا ان نتحد نحن العرب بأكمله.
إسرائيل تعدت حدود آلله يجب على العرب أن يوقفها على حدها.
كيف يسمح لهم باستعمال هذه القنابيل الفتاكة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على إسرائيل وقف النار ، لأنها طغت كثيراً ولا أحد يحرك ساكنا والاوضاع تزداد يوما بعد يوم.