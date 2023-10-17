الجيش الإسرائيلي يلقي “قنابل فوسفورية” على سهل مرجعيون جنوب لبنان

هبة بريس

قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، “بقنابل فوسفورية” سهل مرجعيون على حدود لبنان الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن “جيش العدو الإسرائيلي قصف الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب، وألقى قنابل على تلة حمامص والوزاني”.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي “ألقى قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون-الخيام”.

وأصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، الثلاثاء، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على بلدة المطلة قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أصيب اثنان بجروح متوسطة، وتم إغلاق العديد من الطرق في الجليل”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مقتضب: “ورد بلاغ عن إطلاق نار تجاه (بلدة) المطلة على الحدود اللبنانية” دون مزيد من التفاصيل.

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